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kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birdan mesleği ne, boyu kaç?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta zorlu mücadeleden geçen yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor ve kaybeden takımdan isimler potaya yazılıyor. Hal böyle olunca yarışmacıların hayatları internet üzerinden araştırılıyor. Yarışmanın öne çıkan ve merak edilen isimlerinden biri de oldu. Gizem Birdan boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi durumlar internet üzerinden araştırılıyor. Buna göre; ? İşte hayatı!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:44 ABONE OL
Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Gizem Birdan mesleği ne, boyu kaç?

Zorlu parkurları ile hem fiziksel hem psikolojik savaşın verildiği Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sıkı takipçileri Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının hayatlarını merak ediyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan ismi de araştırılanlar arasında yerini aldı. Ada hayatı, yarışmadaki performansı ile merak edilen Survivor Gönüllüler , kaç yaşında ve nereli? , mesleği ne?

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Haberimizin içerisinden hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Gizem Birdan mesleği ne, boyu kaç?
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