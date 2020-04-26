Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Gizem Birdan mesleği ne, boyu kaç?

Zorlu parkurları ile hem fiziksel hem psikolojik savaşın verildiği Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sıkı takipçileri Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının hayatlarını merak ediyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Gizem Birdan ismi de araştırılanlar arasında yerini aldı. Ada hayatı, yarışmadaki performansı ile merak edilen Survivor Gönüllüler Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gizem Birdan boyu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

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