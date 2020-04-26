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filmi konusu konusu ve oyuncuları: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bugün geç saatlerde televizyon ekranlarında sahuru bekleyen izleyicileri ile buluşacak olan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları gibi birçok konuda araştırmak konusu olmaya devam ediyor. İslam peygamberi Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik döneminde etrafında gelişen olayları konu alırken öte yandan ilk kez 2015 yılında gösterime girdiği biliniyor. Yönetmen koltuğunda Mecid Mecidi'nin bulunduğu yapımın senaristi de yine aynı kişi. Yapımın izleyenleri filmle ilgili detayları merak ederken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları derledik. Peki, filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:44 ABONE OL
Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi konusu konusu ve oyuncuları: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

İran tarihinin en yüksek bütçeli yapımı uluslararası alanda tanınan sinemacı Mecid Mecidi'nin imzasını taşıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını konu alan yapım tüm dünya tarafından ilgi ile karşılanırken film Ramazan ayına özel Atv ekranlarında bu akşam ekranlardaki yerini alıyor. Geç saatte yayınlanacak olan yapım üçleme olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Akkad'ın 1977 yapımı, Anthony Queen'in de rol aldığı 'Çağrı' filminden sonraki bu en büyük bütçeli Muhammed Peygamber filmi, İran'la birlikte yurtdışındaki ilk gösterimini Kanada'da, Montreal Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Peki, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed'e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz. Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine'nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Baran ve Cennetin Çocukları gibi yapımlara imza atarak önemli bir başarıya ulaşan Majid Majidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda başrolleri Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Mina Sadati ve Ali Reza Shoja-Nuri paylaşıyor. Filmin kadrosunda Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang ve Siamak Adib de yer alıyor.

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Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi konusu konusu ve oyuncuları: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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