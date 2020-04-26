Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi konusu konusu ve oyuncuları: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

İran tarihinin en yüksek bütçeli yapımı uluslararası alanda tanınan sinemacı Mecid Mecidi'nin imzasını taşıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatını konu alan yapım tüm dünya tarafından ilgi ile karşılanırken film Ramazan ayına özel Atv ekranlarında bu akşam ekranlardaki yerini alıyor. Geç saatte yayınlanacak olan yapım üçleme olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Akkad'ın 1977 yapımı, Anthony Queen'in de rol aldığı 'Çağrı' filminden sonraki bu en büyük bütçeli Muhammed Peygamber filmi, İran'la birlikte yurtdışındaki ilk gösterimini Kanada'da, Montreal Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Peki, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed'e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz. Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine'nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...

HZ. MUHAMMED ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Baran ve Cennetin Çocukları gibi yapımlara imza atarak önemli bir başarıya ulaşan Majid Majidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda başrolleri Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Mina Sadati ve Ali Reza Shoja-Nuri paylaşıyor. Filmin kadrosunda Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang ve Siamak Adib de yer alıyor.