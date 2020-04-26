İbo ile Güllüşah filmi konusu ve oyuncuları: İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı İbo ile Güllüşah filmi, bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde 1977 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile döneminin en dikkat çeken yapıtları arasında bulunuyor. Peki, İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte, merak edilenler...

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI