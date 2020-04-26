Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri İbo ile Güllüşah filmi konusu ve oyuncuları: İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

konusu ve oyuncuları: İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği , bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1977 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor. Bu noktada, bu komedi filmini ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler?' sorusunun yanıtı öğrenmeye çalışıyor. İşte, İbo ile Güllüşah filmi konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:22 ABONE OL
İbo ile Güllüşah filmi konusu ve oyuncuları: İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı İbo ile Güllüşah filmi, bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde 1977 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile döneminin en dikkat çeken yapıtları arasında bulunuyor. Peki, İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte, merak edilenler...

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

İBO İLE GÜLLÜŞAH OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - İbo
  • Gülşah Soydan - Güllüşah
  • Ayşen Gruda - Nazlı
  • Ali Şen - Kör Musa
  • Deniz Türkali - Güllüşah'ın Teyzesi
  • Bilge Zobu - Güllüşah'ın Babası
  • Celile Toyon - Güllüşah'ın Annesi
  • Muadelet Tibet - Hanife Teyze
  • İhsan Bilsev - Nazlı'nın Ağabeyi
  • Osman Alyanak - Sarhoş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İbo ile Güllüşah filmi konusu ve oyuncuları: İbo ile Güllüşah filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA