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'teki 'in babası kimdir, kaç yaşında? Corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl?

Sabah saatlerinden itibaren ajanslarda yer alan son dakika haberinin ardından vatandaşlar kimdir? kimdir? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Bilindiği üzere; 'in Malmö kentinde corona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'in durumu üzerine kızları Samira ve Leyla Gülüşken sesini sosyal medyadan duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım isteyen genç kızın çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sesini duyduk geliyoruz" demişti. Bakan Koca'nın talimatı üzerine aile Türkiye'ye getirildi. Ankara 'na inen uçakla birlikte Türkiye'ye gelen aile internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Buna göre; corona virüsü hastası , sağlık durumu nasıl? ? Son durum ne oldu?

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:16 ABONE OL
İsveç'teki Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken kimdir, kaç yaşında? Corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl?

'in Malmö kentinde yaşayan ve yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş, nefes darlığı gibi corona virüsü belirtileri gösteren 'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumun üzerine hastaneye kaldırılmasına rağmen evine geri gönderilen Gülüşken'in kızları Samira ve , sosyal medyadan Türkiye'ye seslendi ve yardım istedi. Sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran bu durumun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimat verdi ve aile Türkiye'ye getirildi. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından vatandaşlar ? ? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar.

EMRULLAH GÜLÜŞKEN KİMDİR? COVID-19 HASTASI EMRULLAH GÜLÜŞKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Büyük yankı uyandıran Gülüşken ailesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan ve İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken ile kızları Samira ve Leyla Gülüşken merak ediliyor. Haberimizin içerisinden konuya yönelik tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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İsveç'teki Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken kimdir, kaç yaşında? Corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl?
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