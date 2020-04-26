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19.bölüm fragman izle! ?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmiş ve yeni bölümleri ekranlarda yer almamıştı. Hal böyle olunca diziye dair tüm merak edilenler medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen fragmanı yayınlandı. 29 Nisan Çarşamba günü ekrana gelecek olan dizinin yeni bölüm sloganı: "Gazilerimizle, evliyalarımızla, ahiyanlarımızla gelip bu diyarları İslam beldesi yapacağız!" olacak. Buna göre; ?

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:42 ABONE OL
Kuruluş Osman 19.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekranlarda yerini aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan dizinin bu haftaki yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile fragman izle!

KURULUŞ OSMAN 19.BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamı gelen Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri diziye dair tüm detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yer alan heyecanlı sahnelerin ardından ? ATV ile ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Kuruluş Osman 19.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
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