Kuruluş Osman 19.bölüm fragman izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekranlarda yerini aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan dizinin bu haftaki yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle!

KURULUŞ OSMAN 19.BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamı gelen Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri diziye dair tüm detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yer alan heyecanlı sahnelerin ardından Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.