Onurcan Özcan kimdir, şarkıları neler? "Yaramızda Kalsın" şarkısı ile ünlenen Onurcan Özcan nasıl öldü, neden vefat etti?

Ses tonu, şarkıları ve yorumu ile gençler arasında geniş kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan ismi merak edildi. Şile'de denize açılan teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden ismin nasıl öldüğü, hayatı, şarkıları araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada konuşulan ismin kendi yazdığı besteleri yayınlanması ile milyonlarca kişi tarafından tanınmasının ardından ünlenmişti. Buna göre; Onurcan Özcan kimdir, şarkıları neler? Onurcan Özcan nasıl öldü, neden vefat etti?

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

2018 yılında bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Onurcan Özcan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cansız bedenine bir gün sonra ulaşılan isim trend aramalarında birinci oldu. Buna göre; Onurcan Özcan kimdir, neden öldü?

İşte hakkında merak edilenler!