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kimdir, şarkıları neler? "Yaramızda Kalsın" şarkısı ile ünlenen , neden vefat etti?

Sosyal medyada konuşulan ve gündem olan isimler arasında yer alan ismi merak edilmeye başlandı. 2018 yılının Haziran ayında Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekneyle açılan ve teknenin alabora olması nedeniyle vefat eden ismin cansız bedenine 1 gün sonra ulaşılmıştı. Besteci, solist ve söz yazarı olarak bilinen isim sosyal medyada yayınladığı videolar ile milyonlarca kez tıklanmış ve gençler arasında popüler bir isim olmuştu. Özellikle "Yaramızda Kalsın", "Gülümse Kadın", "Çilingir" gibi pek çok şarkısı ile geniş kitlelere ulaşan ? Onurcan Özcan neden vefat etti? İşte tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:54 ABONE OL
Onurcan Özcan kimdir, şarkıları neler? Yaramızda Kalsın şarkısı ile ünlenen Onurcan Özcan nasıl öldü, neden vefat etti?

Ses tonu, şarkıları ve yorumu ile gençler arasında geniş kitlelere ulaşmayı başaran ismi merak edildi. Şile'de denize açılan teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden ismin nasıl öldüğü, hayatı, şarkıları araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada konuşulan ismin kendi yazdığı besteleri yayınlanması ile milyonlarca kişi tarafından tanınmasının ardından ünlenmişti. Buna göre; , şarkıları neler? , neden vefat etti?

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

2018 yılında bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Onurcan Özcan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cansız bedenine bir gün sonra ulaşılan isim trend aramalarında birinci oldu. Buna göre; Onurcan Özcan kimdir, neden öldü?

İşte hakkında merak edilenler!

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Onurcan Özcan kimdir, şarkıları neler? "Yaramızda Kalsın" şarkısı ile ünlenen Onurcan Özcan nasıl öldü, neden vefat etti?
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