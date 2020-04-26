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2017 yılında vizyona giren Özgürlüğün Sesi Bilal filmi, beyaz perde de izleyiciler tarafından oldukça iyi tepkiler almayı başarmıştı. Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl ve Tamer Karadağlı gibi usta oyuncuların seslendirmelerini gerçekleştirdiği film, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam 22.30’da ATV ekranların yayınlanacak filmin konusu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:52 ABONE OL
Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi konusu nedir? Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Özgürlüğün Sesi Bilal filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren filmin, seslendirme kısmında Tamer Karadağlı, Engin Altan Düzyatan ve Ayça Bingöl gibi usta isimler yer alıyordu. Bu akşam ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan film saatler 22.30'u gösterdiğinde başlayacak. Peki, Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar…

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hz. Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin özgün hikâyesi… Her yaşta izleyici kitlesine büyüleyici bir özgürlük hikâyesi sunan bir animasyon. Yapım ekibi Walt Disney ve Pixar stüdyolarında Kung Fu Panda - Karayip Korsanları - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin – Madagaskar ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda çalışan uzmanlardan oluşan " Özgürlüğün Sesi Bilal", daha önce Türk izleyicisi ile Malcolm X – Bosna ve Minyeli Abdullah'ı buluşturan Khan Medya tarafından ülkemizde sunulmakta. Diyanet işleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli bu yapımın dublaj kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı gibi sanatçılar bulunuyor.

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu yine Ayman Jamal'a ait. Animasyon türündeki bu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alıyor. Filmin müzikleri Atli Örvarsson tarafından yapıldı.

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Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi konusu nedir? Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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