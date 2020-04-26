Paris’ten Sevgilerle oyuncu kadrosu ve tüm detaylar! Paris’ten Sevgilerle konusu ne ve oyuncuları kimler?

Özellikle hafta sonları izleyicilerine keyifli dakikalar geçirebilmek amacıyla kanallar birbirinden efsane filmleri ekranlara getirmeye devam ediyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Paris'ten Sevgilerle filmi izleyicileri tarafından oyuncuları, konusu gibi detaylarla merak edilirken öte yandan başrollerindeki John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers gibi ünlü aktörlerin hayatları da merak ediliyor. Peki, Paris'ten Sevgilerle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle oyuncu kadrosu ve diğer detaylar haberimizde…

PARİS'TEN SEVGİLERLE KONUSU NEDİR?

Beşinci Element'in ayrıksı yönetmeni Luc Besson, bu defa Paris'ten Sevgilerle adlı bu aksiyon filminde senarist olarak kendini gösteriyor. Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Paris'teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini JOHN TRAVOLTA ve JONATHAN RHYS MEYERS'ın üstlendiği non-stop aksiyon komedi tarzı filmin yönetmenliğini Pierre Morel, yapımcılığını ise Virginie Besson-Silla gerçekleştirmiştir.