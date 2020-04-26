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ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 1. eleme gitme adayı belli oldu!

'da haftanın 1. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Programın 57. son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı için ter döktü. Her iki takım da dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkurda yoğun çaba sarf ederken bir takım diğerine üstünlük sağlayarak kazandı. Ünlüler yarışmacı Sercan Yıldırım'ın sakatlandığı anlar ise programa damga vurdu. Böylelikle, haftanın ilk eleme gitme adayı belirlenecek. Peki, 25 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu? İşte, 57. son bölümde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.4.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:51 ABONE OL
Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 1. eleme gitme adayı belli oldu!

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'in 57. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Oldukça zorlu bir parkurda ter döken yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Zira, değişen eleme sistemine paralel olarak dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayı çıkarıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan'ın sakatlandığı oyunda, dokunulmazlık oyununu kazanmak için Ünlüler kıyasıya efor sarf etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, Survivor tarihine geçecek türden bir rekabe sahne oldu. Gönüllüler takımı, zorlu parkurda 7-0 öne geçerken Ünlüler takımı bir geri dönüşe imza atarak durumu 9-8'e getirdi. Gönüllüler, daha fazla hata yapmayarak 10'a 8'lik skor avantajı ile haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 NİSAN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde haftanın birinci eleme gitme adayı için oy kullanacak. Peki, 2020 Survivor'da haftanın birinci eleme adayı kim oldu, kim elenecek?

İşte, 25 Nisan haftanın birinci eleme gitme adayı;

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Survivor ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın 1. eleme gitme adayı belli oldu!
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