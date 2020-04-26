Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları: Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Yeşil Vadi nerede?

Yeşilçam'ın unutulmaz yapıtlarından birisi olan Tosun Paşa filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. Gerek oyuncuları gerekse konusu ile hafızalara kazınan film, Yeşil Vadi için Tellioğulları ve Seferoğulları aileleri arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Filmi henüz izlememiş olanlar veya bir kez daha izlemek isteyenler de, 'Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?' sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Peki, Yeşilçam'ın akıllara kazınan Tosun Paşa filminin oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Yeşil Vadi nerede? Merak edilenleri sizler için derledik...

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? YEŞİL VADİ NERESİ?

Arzu Film tarafından yapımcılığı üstlenilip beyaz perdeye aktarılan filmin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Fakat filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Film ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verir.

Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban'ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir Yeşilçam efsanesi olan Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Bilge Zobu gibi usta isimler bulunuyor.