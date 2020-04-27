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diskalifiye mi olacak, yarışmaya veda mı edecek? Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli? açıkladı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler yarışmaya dair tüm detayları öğrenmek istiyor. Son olarak yarışmanın yeni bölüm fragmanında Nisa'nın ağladığı ve 'nın konuya yönelik yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkatleri çekti. Yaşadığı mutsuzluk nedeniyle psikolojik ve fiziksel mücadelede geri planda kalan genç yarışmacının yeni bölüm fragmanında ağlayarak duruma isyan ettiği görülüyor. Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya hiç kimseyi zorla tutmadıklarını ve devam edemeyecek yarışmacının elenmesine izin verebileceklerini açıklarken yarışmanın takipçileri diskalifiye mi olacak, yarışmaya veda mı edecek gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Buna göre; Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nisa Bölükbaşı Survivor'dan elenecek mi? İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları ve detaylar!

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:28 ABONE OL
Survivor Nisa diskalifiye mi olacak, yarışmaya veda mı edecek? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı açıkladı!

Fiziksel ve psikolojik mücadelenin verildiği ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla sürerken yeni bölüm fragmanına Nisa'nın gözyaşları ve 'nın açıklamaları damgasını vurdu. Ağlayarak isyan eden ve uyum sağlamakta zorlanan genç yarışmacı "Olmuyor" diye şikayette bulunurken bu durum üzerine Acun Ilıcalı'dan Nisa başta olmak üzere bütün yarışmacılar için genel bir açıklama geldi. Hal böyle olunca; diskalifiye mi olacak? ? gibi soruların yanıtları merak edilir oldu. Buna göre; kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? SURVİVOR NİSA DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda aralarında Sercan Yıldırım ile aşk dedikoduları çıkan Survivor Nisa'nın yeni bölüm fragmanında ağladığının görülmesi sosyal medyada gündem oldu. "Olmuyor" diyerek isyan eden ve uyum sağlamakta zorlanan genç ismin bu tavrının ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar ve detayları...

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Survivor Nisa diskalifiye mi olacak, yarışmaya veda mı edecek? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Acun Ilıcalı açıkladı!
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