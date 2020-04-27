Everest filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler? Everest filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bundan yıllar önce yapımın adını aldığı dağda gerçekten yaşanan olayı konu edinen Everest filmi bu akşam izleyicilerini ekranları başına kilitliyor. Başrollerindeki ünlü isimlerle de oldukça dikkat çeken yapım bu dağa tırmanmak isteyen iki dağcı ekibinin yaşadığı olayları ve macerayı konu alıyor. Birçok kişi "Everest filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler?" gibi sorulara yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Everest filmi konusu nedir, gerçek bir hikayeden bir alıntı? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

EVEREST FİLMİ KONUSU GERÇEK Mİ?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden konusunu alan filmin yönetmeni Baltasar Kormákur.

EVERESET FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerini ise Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes ve Jason Clarke gibi ünlü isimler paylaşıyor.

EVEREST DAĞI NEREDE?

Everest dağı Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip dağ olarak kayıtlara geçmiştir. Everest dağı Nepal ile Çin ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı ile geometrik konumu ifade edilebilecek olan Everest Dağı sahip olduğu Dünya'nın en yüksek dağı unvanı sayesinde oldukça meşhurdur ve dağcıların da ilgisini cezbetmektedir.

Everest dağının zirvesi 8.848 metrede bulunuyor.

Zirveye ilk ayak basma işlemi ise 26 Mayıs 1953 tarihinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından oluşturulan ekip ile oksijenli tüp desteği sayesinde gerçekleşmiştir.