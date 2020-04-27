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Pazartesi PUAN DURUMU: oldu, kim elendi?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı haftanın ilk gününde 'in eğlenceli sunumu ile ekranlarda yerini alıyor. En lezzetli yemeklerin yapıldığı, gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı yarışma programında eğlence hız kesmezken yarışmaya yeni katılan yarışmacı Reyhan Hanımı çok mutlu ediyor. Yeni haftanın yeni yarışmacıları merakla beklenirken öte yandan Hüsniye Hanım'ın Hatice'ye yaptığı konuşma tartışma ortamı yaratacak. Gelinler haftanın ilk gününde yarışacak, kayınvalideler puanlayacak! Hangi yemek, hangi gelinin? oldu, kim elendi? Pazartesi nasıl?

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:33 ABONE OL
27 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

Hafta içi Kanal D ekranlarına gelen haftanın ilk günü başlıyor. 'in eğlenceli sunumu ile ekranlarda yer alan yemek yarışması haftanın ilk gününde yeni yarışmacılara ev sahipliği yapacak. Yeni isimlerin dahil olduğu bölümde en yüksek ve en düşük puanları alanlar belli olacak ve puan durumu ortaya çıkacak. Programın yeni bölümünde; Reyhan Hanım'ın büyük sevinç yaşadığı görülürken Hüsniye Hanım'ın açıklamaları ise herkesi şaşırtacak. Buna göre; nasıl? Pazartesi kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 NİSAN PAZARTESİ

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde ekranlarda yerini alıyor. Fatih Ürek'in neşeli sunumu ile dikkatleri çeken programda gelinler kıyasıya yarışırken kayınvalideler puanlayacak. Hangi yemek, hangi gelinin? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? 27 Nisan Pazartesi oldu, kim elendi?

İşte yanıtı!

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27 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?
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