27 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

Hafta içi Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü başlıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile ekranlarda yer alan yemek yarışması haftanın ilk gününde yeni yarışmacılara ev sahipliği yapacak. Yeni isimlerin dahil olduğu bölümde en yüksek ve en düşük puanları alanlar belli olacak ve puan durumu ortaya çıkacak. Programın yeni bölümünde; Reyhan Hanım'ın büyük sevinç yaşadığı görülürken Hüsniye Hanım'ın açıklamaları ise herkesi şaşırtacak. Buna göre; Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 27 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 NİSAN PAZARTESİ

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde ekranlarda yerini alıyor. Fatih Ürek'in neşeli sunumu ile dikkatleri çeken programda gelinler kıyasıya yarışırken kayınvalideler puanlayacak. Hangi yemek, hangi gelinin? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? 27 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

İşte yanıtı!