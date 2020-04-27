İsveç'teki Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken kimdir? Corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumu nasıl?

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş, nefes darlığı gibi corona virüsü belirtileri gösteren Emrullah Gülüşken'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumun üzerine hastaneye kaldırılmasına rağmen evine geri gönderilen Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan Türkiye'ye seslendi ve yardım istedi. Sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran bu durumun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimat verdi ve aile Türkiye'ye getirildi. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından vatandaşlar Emrullah Gülüşken kimdir? Leyla Gülüşken kimdir? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar.

EMRULLAH GÜLÜŞKEN KİMDİR? COVID-19 HASTASI EMRULLAH GÜLÜŞKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Büyük yankı uyandıran Gülüşken ailesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan ve İsveç'te yaşayan Emrullah Gülüşken ile kızları Samira ve Leyla Gülüşken merak ediliyor. Haberimizin içerisinden konuya yönelik tüm detaylara ulaşabilirsiniz.