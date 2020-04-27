Kim Kardashian kimdir, kaç yaşında? Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımda bulunan Kim Kardashian nereli?

Baba tarafı Ermeni, anne tarafı İskoç ve Hollanda kökenli olan ABD şov yıldızı Kim Kardashian bir skandala imza attı. 167 milyon takipçili Instagram hesabından sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada epey konuşulan bu paylaşımın ardından Kim Kardashian kimdir sorusunun yanıtı araştırılırken öte yandan sözde Ermen soykırımına yönelik yaptığı paylaşımlara binlerce tepki yağdı. Buna göre; Kim Kardashian kimdir?

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Kim Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından İskoç ve Hollanda kökenlidir. Babası Robert Kardashian O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenmiş ve 30 Eylül 2003'te ölmüştür. Annesi Kris Jenner 1989'da Robert'ten boşanmış ve eski Olimpiyat atleti Bruce Jenner ile 1991'de evlenmiştir. Kim Kardashian'ın üç öz kardeşi vardır. O.J. Simpson onun vaftiz babasıdır.

Kimberly Noel Kadashian, 21 Ekim 1980 Los Angeles , California doğumlu ve Ermeni asıllı olmasının yanı sıra İskoçya, Hollanda ve Türkiye kökenli bir ailenin çocuğudur. Amerikan sosyetesinin ünlilton'un parti arkadaşı olan Kim gazetelerin magazin haberlerinin vazgeçilmezlerindendir. Basın tarafından sitilist olarak da adlandırılmıştır.

Babası bir zamanlar O.J.Simpson'un avukatlığını yapmış ünlü avukat Robert Kardashian'dır (1944-2003). 2007 yılına kadar Paris Hiton'un parti arkadaşı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediği zaman adını duyurmuştur. Kim'in açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasetin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı. Kim 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Kim Kardashian ve iki kız kardeşi Calabasas, Kaliforniya'da bir butik işletmektedir. Şimdilerde şansını oyuncukta deniyor ve ilk olarak disaster movie adlı sinema filminde oynadı.

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2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar.

2010 Ekim'in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan kardashian'ın 20.5 karatlık nişan yüzüğü çok konuşuldu. 20 Ağustos 2011'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü California Eyaleti'ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası'nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.

Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı. Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı. Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi'yle yaptığı anlaşmayla ayriyetten 17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızlarını dünyaya getirir. Çift kızlarına 'North West' adını vermişlerdir. Kim Kardashian Kanye West'ten 5 Aralık 2015'te oğlunu dünyaya getirir. Çift ikinci çocuklarına 'Saint West' adını vermiştir.