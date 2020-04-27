2015 yılında Kanal D ekranlarında dizi olarak yayınlanmaya başlayan Poyraz Karayel, 3 yıl boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin bulunduğu yapım, 2017 yılında Poyraz Karayel: Küresel Sermaye ismi ile beyaz perdeye taşınmıştı. Oldukça olumlu eleştiriler alan yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir mafya babası Kulaksız Adnan, kızı Yasemin'in Semih adlı sevgilisinden ayrılmasını ister fakat bu onun için kolay olmaz bu yüzden Bahri Umman'dan yardım ister.

Bahri Umman ise bu görevi oğlu Sadrettin ve adamlarına verir. Bu tehlikeli görevi ellerine yüzlerine bulaştıran üçlü büyük bir maceranın içindedir.

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYA OYUNCU KADROSU