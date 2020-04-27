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: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Televizyon ekranlarında üç sezon boyunca yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizisi, 2017 yılında ismi ile beyaz perdeye taşınmıştı. Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı’nın oturduğu film, ilk çıktığında izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı. Oldukça olumlu eleştiriler alan yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 01:30 ABONE OL
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

2015 yılında Kanal D ekranlarında dizi olarak yayınlanmaya başlayan Poyraz Karayel, 3 yıl boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin bulunduğu yapım, 2017 yılında Poyraz Karayel: Küresel Sermaye ismi ile beyaz perdeye taşınmıştı. Oldukça olumlu eleştiriler alan yapım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir mafya babası Kulaksız Adnan, kızı Yasemin'in Semih adlı sevgilisinden ayrılmasını ister fakat bu onun için kolay olmaz bu yüzden Bahri Umman'dan yardım ister.

Bahri Umman ise bu görevi oğlu Sadrettin ve adamlarına verir. Bu tehlikeli görevi ellerine yüzlerine bulaştıran üçlü büyük bir maceranın içindedir.

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYA OYUNCU KADROSU

  1. Musa Uzunlar Bahri
  2. Celil Nalçakan Zülfikar
  3. Ali İl Sadrettin
  4. Cem Cücenoğlu Taşkafa
  5. Emel Çölgeçen Sema
  6. Şükran Ovalı Yasemin
  7. Erkan Can Makber
  8. Deniz Barut Karadul
  9. Reha Özcan Amir Yıldız
  10. Sadi Celil Cengiz Ajan 2
  11. Seda Türkmen Ajan

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Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye bu akşam saat kaçta yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
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