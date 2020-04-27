Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar!

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Türk komedi filmi filmi serisinin ilk yapımı ile ekranlarda yerini alıyor. Başrollerinde ünlü oyuncu , ve Alper Saldıran gibi oyuncuların bulunduğu yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlere kahkahası bol dakikalar yaşatacak. Köyden kamyonetiyle mal taşıyarak para kazanan Salim; bu sefer muhtarın ricasıyla Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımak için yola koyulur. İşte akılalmaz hikaye tam da böyle başlar. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:38 ABONE OL
Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar!

Diziler ekranlarda birkaç haftadır yer almazken öte yandan yapımların kanalları izleyicilerine keyifli dakikalar geçirmeleri adına filmler yayınlamaya devam ediyor. Sağ Salim filmi bu akşam televizyonda henüz izlememiş veya bir kez daha izlemek isteyen filmseverler ile buluşurken öte yandan yapımın oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar haberimizde!

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA