Diziler ekranlarda birkaç haftadır yer almazken öte yandan yapımların kanalları izleyicilerine keyifli dakikalar geçirmeleri adına filmler yayınlamaya devam ediyor. Sağ Salim filmi bu akşam televizyonda henüz izlememiş veya bir kez daha izlemek isteyen filmseverler ile buluşurken öte yandan yapımın oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağ Salim filmi oyuncu kadrosu ve tüm detaylar haberimizde!

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran gibi isimler yer alıyor...