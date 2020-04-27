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yayın akışı: bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Gibi birçok soru ile internet ortamından araştırılmaya devam ediyor. Başrollerinde ve gibi isimlerin bulunduğu yapım Star Tv yayın akışı ile beraber bugün sabah saatleri itibarıyla merak konusuydu. İzleyicilerini yayınlandığı akşamlarda ekranlara kilitleyen son bölümündeki nasuh tövbesi sahnesi ile ise gözyaşlarına boğan yapım birçok dizide olduğu gibi corona virüsü salgını nedeniyle ekranlara ara verdi. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve Star Tv 27 Nisan yayın akışı…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:52 ABONE OL
Star Tv yayın akışı: Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

bu akşam var mı, yok mu? Soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Birçok dizi ve filmde olduğu gibi setlerine ara veren yapım geçtiğimiz haftalarda da ekranlara gelmemişti. Ayrıca son bölüm ekranlara damga vurmuş ve Nare'nin Sancar'a nasuh tövbesi ederek bir daha adını ağzına almayacağına dair yemin etmesi akıllara kazınmıştı. Gerçek ama bir o kadar da imkansız bir aşkı konu alan yapımın yeni bölümü ne zaman bu akşam var mı gibi birçok soru merak ediliyor. Peki, Sefirin Kızı bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair merak edilenler…

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yapımı çekimlerine ara verdi. Birçok yapımda olduğu gibi ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kurallarına uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle televizyon programları, diziler ve filmler setlerine ara veriyor.

İşte diğer detaylar...

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Star Tv yayın akışı: Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
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