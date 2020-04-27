Star Tv yayın akışı: Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı bu akşam var mı, yok mu? Soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Birçok dizi ve filmde olduğu gibi setlerine ara veren yapım geçtiğimiz haftalarda da ekranlara gelmemişti. Ayrıca son bölüm ekranlara damga vurmuş ve Nare'nin Sancar'a nasuh tövbesi ederek bir daha adını ağzına almayacağına dair yemin etmesi akıllara kazınmıştı. Gerçek ama bir o kadar da imkansız bir aşkı konu alan yapımın yeni bölümü ne zaman bu akşam var mı gibi birçok soru merak ediliyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte konuya dair merak edilenler…

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yapımı çekimlerine ara verdi. Birçok yapımda olduğu gibi ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kurallarına uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle televizyon programları, diziler ve filmler setlerine ara veriyor.

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