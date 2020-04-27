Ünlü modacı Nur Yerlitaş neden öldü? Bu Tarz Benim'in jürisi Nurella Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı?

Son dönemlerde hastalığı ile gündemde olan ve bir süredir kendini evinde izole eden Nur Yerlitaş hakkında son dakika haberi geldi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü modacının bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Sağlığı için bir süre medyadan uzak duran ismin son zamanlarda kötüleştiği bilinirken gelen acı haberle sanat camiası yıkıldı. Sevenleri ve ailesi yasa boğulurken hayranları "Nur Yerlitaş neden öldü?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Buna göre; Nur Yerlitaş neden öldü, kimdir?

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ? BİYOGRAFİSİ!

Edinilen son dakika bilgisine göre; Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü bilinirken neden vefat ettiği ise henüz açıklanmadı. Buna göre; Nur Yerlitaş kimdir?

İşte tüm detaylar...