Aycan Yanaç aldatıldı mı? Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kimdir? AYÖ şifreli mesajın anlamı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'ye damgasını vuracak bir olay yaşandı. Survivor Aycan'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından konuya yönelik araştırmalar başladı. Acun Ilıcalı, Aycan'ı mutsuz gördüğünü ve iletişim ödülünde dışarıdan aldığı bilgi doğrultusunda moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Bunun üzerine konuşmalar incelemeye alındı ve tüm detaylar ortaya çıktı. Hal böyle olunca Aycan Yanaç kimdir, Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kimdir şeklindeki soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Buna göre; Aycan Yanaç aldatıldı mı? AYÖ şifreli mesaj ne anlama geliyor?

İşte o açıklamalar!