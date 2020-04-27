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Survivor kimdir? Survivor 2020 Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte yanıtı

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma programı finale doğru yaklaşılırken, yarışmacı kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. de en çok araştırılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtını araştıran izleyiciler aynı zamanda Evrim Keklik'in yaşı ve gerçek hayattaki mesleğini merak ediyorlar. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik kimdir ve kaç yaşında? İşte Evrim Keklik'in memleketi ve yarışmacı hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:52 ABONE OL
Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020 Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte yanıtı

Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli? Türkiye'nin sevilen yarışması Survivor hem yarışmacıları hem de zorlu parkurları ile yarışma formatıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Evrim Keklik. İzleyenler, Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtını araştıyor. Survivor'da adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken yarışmacı, aynı zamanda voleybol geçmişi ile seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Evrim Keklik'in hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, ne öğretmeni ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

SURVİVOR EVRİM KEKLİK: KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan sevilen isim Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı hakkında bilgiler...

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Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor 2020 Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte yanıtı
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