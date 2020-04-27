Eski milli futbolcu Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşı ve boyu kaç?

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlüler takımında yer alan futbolcu olarak tanınan Yıldırım, son günlerde Nisa Bölükbaşı'na duyduğu ilgi ile araştırılan isimler arasında yerini almıştı. Geçmişte; Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir. Son bölümde parkurda aniden sakatlanan yarışmacı ile ilgili detaylar merak konusu olurken Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi olacak, yarışmadan çekilecek mi? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? İŞTE HAYATI!

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım'ın sakatlığı dokunulmazlık oyunu esnasında yeniden nüksetti. Doktorun kontrolünün ardından oyuna devam edemeyen Sercan Yıldırım'ın yerine oyuna Ersin Korkut devam etti.

Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…