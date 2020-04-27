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Eski milli futbolcu Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşı ve boyu kaç?

Son günlerin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında yer alan , son zamanlarda programın adından en çok bahsedilen isimleri arasında yer alıyor. Yine yarışmacılar arasında olan ancak gönüllüler takımı üyesi ile adı aşk iddialarına karışan Türk futbolcu, son bölümde ise sakatlığı ile gündemde. Doktor kontrolü sonrası parkura devam edemeyen yarışmacının yerine Ersin Korkut devam ederken bir yandan da programın sıkı takipçileri Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılacak mı? Soruları araştırılmaya başlarken yarışmacı ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Buna göre; Nisa Bölükbaşı ile adı aşk iddialarına karışan ve son olarak sakatlanan Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:38 ABONE OL
Eski milli futbolcu Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşı ve boyu kaç?

Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlüler takımında yer alan futbolcu olarak tanınan Yıldırım, son günlerde 'na duyduğu ilgi ile araştırılan isimler arasında yerini almıştı. Geçmişte; Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir. Son bölümde parkurda aniden sakatlanan yarışmacı ile ilgili detaylar merak konusu olurken Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi olacak, yarışmadan çekilecek mi? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR? İŞTE HAYATI!

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım'ın sakatlığı dokunulmazlık oyunu esnasında yeniden nüksetti. Doktorun kontrolünün ardından oyuna devam edemeyen Sercan Yıldırım'ın yerine oyuna Ersin Korkut devam etti.

Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

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Eski milli futbolcu Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Sercan Yıldırım'ın yaşı ve boyu kaç?
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