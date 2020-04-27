Yayın akışı programı! TV’de bugün neler var? 27 Nisan 2020 Kanal D, Star, ATV, TV8 ve Show TV yayın akışı

Saatlik yayın akışı programına göz atarak ekranlarda yayınlanacak dizi, film ve programları öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Özellikle Çukur ve Sefirin kızı gibi dizilerin yayın günü olması nedeniyle Show TV yayın akışı ve Star TV yayın akışı programı merak konusu oldu. Çukur ve Sefirin Kızı yeni bölüm bugün var mı, yok mu sorusuna buradan cevap bulabilirsiniz. 27 Nisan 2020 Pazartesi Kanal D, Star, ATV, TV8, Beyaz TV, A2 ve Show TV yayın akışı programı yayınlandı. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TV'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler!

TV'DE BUGÜN NELER VAR?

TV'de bugün birbirinden güzel dizi, film ve yarışma programları yer alacak. Tüm kanalların yayın akışı programına sabah.com.tr'nin tv rehberi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

27 NİSAN 2020 YAYIN AKIŞI

Kanal D, Star, ATV, TV8, Beyaz TV, A2 ve Show TV yayın akışı şöyle;