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Zalim İstanbul bugün, bu akşam var mı? ne zaman? 27 Nisan Pazartesi !

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Corona virüsü nedeniyle pek çok dizi çekimlerine ara vermişti. Hal böyle olunca dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde; , , , Simay Barlas gibi isimler yer alıyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ? ne zaman? 27 Nisan Pazartesi !

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:37 ABONE OL
Zalim İstanbul bugün, bu akşam var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı!

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Kanal D'nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi yok mu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile yayınlandığı günden bu yana beğenilerek izleniyor. Bir süredir yeni bölümleri ile ekranlarda olmayan dizinin corona virüsü nedeniyle yeni bölümleri kanalın yayın akışında gözükmüyordu. Buna göre; ? ne zaman? 27 Nisan Pazatesi !

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI? 27 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI!

Zalim İstanbul bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak edilirken 36.son bölümde; Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Cenk'in bebeği kabullenmemesi Ceren'e büyük üzüntü yaşatır. Cemre ise Cenk'ten bebeğe ve Ceren'e sahip çıkmasını ister. Şeniz bulunduğu duruma dayanamaz. Peki Cenk, şimdi ne yapacak?

27 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı listesi ile detaylar...

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Zalim İstanbul bugün, bu akşam var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı!
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