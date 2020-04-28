Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa diskalifiye mi olacak, yarışmaya veda mı edecek? Acun Ilıcalı resmen açıkladı

Fiziksel ve psikolojik mücadelenin verildiği ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla sürerken yeni bölüm fragmanına Nisa'nın gözyaşları ve Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damgasını vurdu. Ağlayarak isyan eden ve uyum sağlamakta zorlanan genç yarışmacı "Olmuyor" diye şikayette bulunurken bu durum üzerine Acun Ilıcalı'dan Nisa başta olmak üzere bütün yarışmacılar için genel bir açıklama geldi. Hal böyle olunca; Survivor Nisa diskalifiye mi olacak? Survivor Nisa elenecek mi? gibi soruların yanıtları merak edilir oldu. Buna göre; Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? SURVİVOR NİSA DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda aralarında Sercan Yıldırım ile aşk dedikoduları çıkan Survivor Nisa'nın yeni bölüm fragmanında ağladığının görülmesi sosyal medyada gündem oldu. "Olmuyor" diyerek isyan eden ve uyum sağlamakta zorlanan genç ismin bu tavrının ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar ve detayları...