Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi?

Çalgı Çengi'nin devamı niteliğinde olan Çalgı Çengi İkimiz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Salih ve Gürkan karakterlerinin başından geçen maceralarını anlatan film, konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Filmin başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir yer alırken yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. 2017 yılında vizyona giren film, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'Çalgı Çengi İkimiz konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' soruları ile bilgi edinmeye çalışıyor. Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkındaki bilgiler haberimizde!

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.

Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çalgı Çengi ikimiz filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası İsmet'ten kaçış sahneleri İstanbul Küçükyalı'da çekildi.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI