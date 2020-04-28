Bilim kurgu, fantastik ve romantik türde film sevenler için heyecan dorukta. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Dragon filmi için geri sayım başladı. Düğünü sırasında ejderha tarafından kaçırılan prensesin hikayesinin anlatıldığı film 2015 yılı yapımıdır. Buna göre; Dragon filmi konusu nedir? Dragon filmi oyuncuları kimler?

DRAGON FİLMİ KONUSU

Düğünü sırasında Prenses Miroslava bir ejderha tarafından kaçırılır ve uzaklarda bir adaya götürülür. Mira tüm geçmişini, ailesini, arkadaşlarını ve sevgilisini geride bırakmıştır. Şimdi taştan bir zindanda Arman isminde gizemli bir gençle kapalı kalmıştır. Mira bir yandan bu gencin kim olduğunu keşfetmeye çalışırken bir yandan da ejderhanın elinden kurtulmanın yollarını arayacaktır. Olaylar onu hiç umulmadık bir aşka sürükleyecektir.

DRAGON FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Indar Dzhendubaev

Türü : Fantastik / Romantik

Oyuncular : Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin