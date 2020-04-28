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puan durumu nasıl? 28 Nisan Salı kim oldu? İşte gelinlerin puanları

Ekranların sevilen lezzet yarışması puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan programda gelinler en lezzetli yemekleri yapmaya çalışıyor. Kaynanalar ise yemeklerin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Haftanın ikinci gününde işbirliği teklifini Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ile Hüsniye Hanımın gelini Hatice sert şekilde eleştiriyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım ise, seslerin yükseldiği bir tartışmanın içine giriyorlar. Bugün en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Peki nasıl? 28 Nisan kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:01 ABONE OL
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 28 Nisan Salı Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte gelinlerin puanları

Kanal D'nin sevilen yarışma programı puan durumu ve gün birincisi belli oldu. Haftanın ikinci gününde gelinler arasında tansiyon yükseliyor. Kaynanalar tabaklardaki puan durumlarını belirlemeye devam ediyor. Günün en düşük puanı ve en yüksek puanını alan gelin gün sonunda belli oluyor. Bugün ekrana gelecek olan bölümde işbirliği teklifini Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ile Hüsniye Hanımın gelini Hatice sert şekilde eleştiriyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım ise, seslerin yükseldiği bir tartışmanın içine giriyorlar. Hüsniye Hanım, Çiğdem Hanımı korkaklıkla suçluyor. Çiğdem Hanım bu suçlamayı sert bir şekilde yanıtlıyor. Peki 28 Nisan 2020 Salı nasıl? kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve gün birincisi açıklandı. Haberimizde, puan durumu ve gün birincisine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 28 Nisan Salı Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte gelinlerin puanları
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