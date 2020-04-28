Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 28 Nisan Salı Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte gelinlerin puanları

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli oldu. Haftanın ikinci gününde gelinler arasında tansiyon yükseliyor. Kaynanalar tabaklardaki puan durumlarını belirlemeye devam ediyor. Günün en düşük puanı ve en yüksek puanını alan gelin gün sonunda belli oluyor. Bugün ekrana gelecek olan bölümde işbirliği teklifini Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ile Hüsniye Hanımın gelini Hatice sert şekilde eleştiriyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım ise, seslerin yükseldiği bir tartışmanın içine giriyorlar. Hüsniye Hanım, Çiğdem Hanımı korkaklıkla suçluyor. Çiğdem Hanım bu suçlamayı sert bir şekilde yanıtlıyor. Peki 28 Nisan 2020 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve gün birincisi açıklandı. Haberimizde, 28 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.