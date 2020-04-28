Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının adından söz ettiren dizisi Hekimoğlu bu akşam var mı, yok mu? Sorusu internet üzerinden şimdiden araştırılmaya başlandı. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle birçok dizinin setleri ertelenirken bu durum yapımların yeni bölümlerinin yayınlanmamasına sebebiyet veriyor. Çekimleri iptal olan ve Kanal D yayın akışına göre bu akşam tekrar bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi izleyicilerinin konunun detaylarını araştırmasına neden oldu. Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapım geçtiğimiz hafta yine seyircilerine keyifli zaman geçirmesine neden olmuştu. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu bu akşam var mı, yok mu? İşte konuya dair tüm detaylar…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarının reytinglerde iddialı yapımı birçok dizi gibi çekimlerine ara verdi. Bu nedenle ekranlara tekrar bölümü olarak gelecek olan yapım ile ilgili olarak Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, ne zaman? Şeklindeki sorular yanıt arıyor.

Kanal D yayın akışı ve dizinin yeni bölümüyle ilgili detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…