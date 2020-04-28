Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri

Kanal D'nin gündüz kuşağı programında Gelinim Mutfakta'da bugün Kastamonu pilavı yemeği yapılıyor. Haftanın ikinci gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri '' Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise pilavın malzemelerinin eksiksiz, pişme süresinin uzun olmamasıdır. Peki Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

KASTAMONU PİLAVI TARİFİ: KASTAMONU PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kanal D'nin lezzet yarışması programı Gelinim Mutfakta'da Kastamonu pilavı yemeği yapıldı. Haberimizde, Kastamonu pilavı tarifi ve malzemelerine ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.