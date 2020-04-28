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pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ve malzemeleri

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da bugün gelinler yemeğini yapıyor. Gelinler en lezzetli pilavı yapmaya çalışırken kaynanalar lezzete göre puan değerlendirmesine başlıyor. Haftanın ikinci gününde yapılan yemekle ilgili tarif ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. En lezzetli kolay ve pratik sunum yapmak isteyenler eksiksiz tarifi öğrenmek istiyor. Pilavı yaparken en önemli husus ise lapa olmamasıdır. Peki ? Gelinim Mutfakta ve malzemeleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:16 ABONE OL
Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri

Kanal D'nin gündüz kuşağı programında Gelinim Mutfakta'da bugün pilavı yemeği yapılıyor. Haftanın ikinci gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri '' ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise pilavın malzemelerinin eksiksiz, pişme süresinin uzun olmamasıdır. Peki ? Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

KASTAMONU PİLAVI TARİFİ: KASTAMONU PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kanal D'nin lezzet yarışması programı Gelinim Mutfakta'da Kastamonu pilavı yemeği yapıldı. Haberimizde, Kastamonu pilavı tarifi ve malzemelerine ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

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Kastamonu pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kastamonu pilavı tarifi ve malzemeleri
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