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19.bölüm fragmanı izle: , yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana geldiği ilk günden itibaren kısa sürede büyük başarı sağlayan dizinin yeni bölüm detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölümün ardından 19.yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm sloganı; "Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!" oluyor. Buna göre; haberimizin içerisinden Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanını izleyebilir, yeni bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz. , yeni bölüm ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:01 ABONE OL
Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları internet üzerinden " fragmanı" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; , yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN 19.BÖLÜM FRAGMAN VE DETAYLARI!

Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle!

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Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?
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