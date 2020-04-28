Öfke filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Öfke filmi ne zaman çekildi?

2014 yılında vizyona giren Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarına taşınacak olan yapım bol aksiyon ve gerilim içeriyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım Star TV'de saat 22.30'da izleyicisiyle buluşacak. Yönemenliğini Paco Cabezas'ın yaptığı 2014 yapımı filmde suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar vermesiyle olayların başlamasını izleyeceğiz. Peki Öfke filmi konusu ne? Öfke filmi oyuncuları kimler?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…
Öfke filmi 2014 yılında çekilmiştir.
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
Michael McGrady – Danny Doherty
Peter Stormare – Francis O'ConnellA