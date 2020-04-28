Öfke filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Öfke filmi ne zaman çekildi?

2014 yılında vizyona giren Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarına taşınacak olan yapım bol aksiyon ve gerilim içeriyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım Star TV'de saat 22.30'da izleyicisiyle buluşacak. Yönemenliğini Paco Cabezas'ın yaptığı 2014 yapımı filmde suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar vermesiyle olayların başlamasını izleyeceğiz. Peki Öfke filmi konusu ne? Öfke filmi oyuncuları kimler?

ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…

ÖFKE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öfke filmi 2014 yılında çekilmiştir.

ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

Michael McGrady – Danny Doherty

Peter Stormare – Francis O'ConnellA