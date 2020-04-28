Prangalı Yarim nerede çekildi, konusu ne? Prangalı Yarim oyuncuları, konusu ve tüm detaylar!

Prangalı Yarim konusu, oyuncuları gibi detaylarla araştırılmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Eray Koçak, Serap Danış bulunan yapımın başrollerinde ise birbirinden genç yetenekler yer alıyor. Komedi türündeki film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlardaki yerini alıyor. Yapımla ilgili olarak Prangalı Yarim nerede çekildi? Sorusu merak edilirken tüm detayları sizler için derledik. Buna göre; Prangalı Yarim konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

PRANGALI YARİM KONUSU NEDİR?

Aynı kasabada yaşayan Bahri ve Merve, çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Birlikte büyüyen gençler artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Onların amacı evlenip, yıllardır özendikleri hayatı yaşayabilmek için İstanbul'a yerleşmektir. Ancak evlenmelerinin önünde büyük bir engel vardır. Bahri ve Merve'nin babası fındık kabuğunu doldurmayacak bir nedenle tartışmış ve aradan geçen 12 yıl boyunca birbirleriyle konuşmamıştır. Onların barışması için kasabanin ileri gelenleri, belediye başkanı, kaymakam bile araya girmiş ama kimse onları barıştıramamıştır. Babalarının barışıp evlenecekleri günün hayalini kuran gençlerin imdadına kasabaya yeni tayin olan kaymakam yetişir. Bahri ve Merve'nin babası, kendileri için özel bir ziyaret düzenleyen kaymakamın isteği karşısında daha fazla dayanamaz ve sonunda barışmayı kabul eder. Barışmalarını fırsat bilen kaymakam, Merve'nin babası Muzaffer'den kızını istemeye gelmelerini kabul etmesini ister.

Muzaffer kızının evlenmesine razıdır ancak bir şartı vardır; bu süreçte Bahri'nin en küçük bir yanlışını görürse her şeyi iptal edecektir. Herkes dürüst ve saygılı bir genç olan Bahri'ye kefil olmaya dünden razıdır. Tam da bu sırada gözü Merve'de olan Mahmut'u uyarmaya giden Bahri, kazara adama kamyon çarpmasına neden olur. Mahkemeden elektronik pranga takılması ve 3 ay boyunca evinin 100 metre uzağına gidememe cezası alan Bahri, başına gelenleri Muzaffer'e çaktırmadan Merve ile evlenmeyi başarabilecek midir?

PRANGALI YARİM OYUNCULARI KİMLER?

Mert Ekin Daymaz, Öykü Çelik, Levent Tülek

PRANGALI YARİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Şile'de yapılmıştır.