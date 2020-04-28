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bu akşam var mı? ne zaman? 28 Nisan Salı !

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adana'da çekimleri yapılan dizinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. 11.son bölüm ile ekranlara gelen dizi Salı akşamları yayınlanırken oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Adanalı Ramo ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizinin son bölümünde; Süleyman kurduğu pusu anlaşılacaktır. Köstebek vardır ve bunun ortaya çıkması gerekmektedir. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verildiği bilinen ? ne zaman? 28 Nisan Salı !

Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:28 ABONE OL
Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? 28 Nisan Salı Show Tv yayın akışı!

Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen kısa sürede sevilen dizi bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sibel ve Ramo karakterlerinin romantizm ve aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. Buna göre; ? ne zaman, neden yok? 28 Nisan Salı !

RAMO BU AKŞAM VAR MI? 28 NİSAN SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI!

Show Tv ekranlarına Salı akşamları gelen Ramo bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son bölümde büyük heyecanın yaşandığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken medya gündemini yakından takip edenler "?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden listesine ulaşabilir, dizi ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? 28 Nisan Salı Show Tv yayın akışı!
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