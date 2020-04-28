Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman? 28 Nisan Salı Show Tv yayın akışı!

Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen kısa sürede sevilen dizi Ramo bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sibel ve Ramo karakterlerinin romantizm ve aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. Buna göre; Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Nisan Salı Show Tv yayın akışı!

RAMO BU AKŞAM VAR MI? 28 NİSAN SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI!

Show Tv ekranlarına Salı akşamları gelen Ramo bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son bölümde büyük heyecanın yaşandığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken medya gündemini yakından takip edenler "Ramo yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden 28 Nisan Salı Show Tv yayın akışı listesine ulaşabilir, dizi ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.