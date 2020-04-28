Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? 2020 Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? AYÖ şifreli mesajın anlamı ne?

Survivor aldatıldı mı? 2020 Yanaç'ın sevgilisi kim? şifreli mesajın anlamı ne?

Survivor Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programında her geçen gün yeni bir olay meydana geliyor. Son olarak Ünlüler takımında yer alan ve adından söz ettirmeyi başaran sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından gözler kendisine çevrilirken programın yapımcısı ve sunucusu bu durumu çözeceğini ifade etti. Hem performansı hem de karakteri ile dikkat çeken isimler arasında yer alan iletişim ödülünde "" şeklinde şifreli konuşunca izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı, arkadaşları ile olan konuşmalarını inceleme altına alırken tüm detaylar da bu şekilde ortaya çıktı. Buna göre; ? Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? AYÖ şifreli mesaj ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:03 ABONE OL
Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? 2020 Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? AYÖ şifreli mesajın anlamı ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'ye damgasını vuracak bir olay yaşandı. 'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından konuya yönelik araştırmalar başladı. , Aycan'ı mutsuz gördüğünü ve iletişim ödülünde dışarıdan aldığı bilgi doğrultusunda moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Bunun üzerine konuşmalar incelemeye alındı ve tüm detaylar ortaya çıktı. Hal böyle olunca kimdir, Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kimdir şeklindeki soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Buna göre; ? şifreli mesaj ne anlama geliyor?

İşte o açıklamalar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? 2020 Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? AYÖ şifreli mesajın anlamı ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA