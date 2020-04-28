Survivor Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ünlü komedyen Ersin Korkut yaşı, boyu, kilosu ve hayatı!

Tv8 ekranlarının bir numaralı yarışma programında yarışmacılarla ilgili detaylar seyircilerin araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda öne çıkan isimler arasında yer alan ve Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla tanınan Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları internet aracılığı ile yanıt arayan kişiler arasında bulunuyor. 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de doğan Korkut, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın da yeğeni olarak tanınıyor. Yılmaz Erdoğan'ın desteği ile oyunculuk kariyerine adım atan Survivor ünlüler takımı yarışmacısı şimdilerde programın gözde isimlerinden. Peki, Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Ersin Korkut boyu, yaşı, kilosu ve hakkında merak edilenler haberimizde!

SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

Bir dönemin komedi programında rol aldığı skeçlerle tanınan Ersin Korkut şimdilerde ise Survivor programındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kendisi ile ilgili araştırılan tüm detayları haberimizde derledik.

İşte Survivor 2020 sezonunun ünlü yarışmacısı ile ilgili detaylar!