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'da kim elendi? 28 Nisan SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim! Survivor SMS oy sıralaması ve adaya veda eden yarışmacı!

’da kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 eleme heyecanı ile bu akşam ekranlarda yer aldı. Her geçen gün büyük finale adım adım yaklaşılırken, kimin eleneceği izleyiciler tarafından merak konusu oluyordu. Bu akşam yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor’dan elenen isim belli oldu. Ünlüler takımında en çok oy alan iki isim Aycan ve Mert olurken, gönüllüler takımında ise Cemal Can ve Barış oldu. Bu isimler adaya veda etmesini istediği kişileri açıkladılar. Peki, Survivor’da kim elendi? SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen isim kim oldu? 28 Nisan ve elenen yarışmacı! Haberimizin içerisinden Survivor 2020 ile ilgili tüm detayları bulabilir, elenen yarışmacıyı haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 01:16 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 01:16 ABONE OL
Survivor'da kim elendi? 28 Nisan SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim! Survivor SMS oy sıralaması ve adaya veda eden yarışmacı!

Survivor'da bu akşam kim elendi? TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2020, 60. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Ada konseyi ve eleme heyecanının yaşanacağı fenomen yarışmada adaya kimin veda edeceği ise ekranları başındaki izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere Cumartesi ve Pazar günleri Survivor'da halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç neticesinde eleme adayları belli oluyor. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı Gizem olurken, ada oylamasında en çok adı çıkan Yunus Emre ise ünlülerin ilk eleme adayı oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? SMS oylaması sıralaması ile Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu? Haberimizden 28 Nisan Salı Survivor 2020 onbirinci haftanın Survivor 28 Nisan SMS oy sıralaması detaylarını bulabilir, adaya veda eden yarışmacıyı öğrenebilirsiniz...

SURVİVOR 2020 BU AKŞAM KİM ELENDİ? SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DAN ELENEN YARIŞMACI

Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.

Peki, 28 Nisan bu akşam Survivor'a kim veda etti?

Yunus Emre ve Gizem'in yanına Ünlüler ile Gönüllüler, bu akşam konseyde ikişer eleme adayı daha çıkardı. Adaya veda eden isim ise Survivor 2020 SMS sıralamasına göre belli oldu ve Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

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Survivor'da kim elendi? 28 Nisan SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim! Survivor SMS oy sıralaması ve adaya veda eden yarışmacı!
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