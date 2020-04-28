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Ardahan kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? Survivor nereli, mesleği ne?

Ekranların ilgiyle talip edilen yarışma programı Survivor 2020, zorlu parkarla ve ada hayatıyla olduğu kadar ilgi çekici yarışmacılarıyla da tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Programın sıkı takipçilerinin hakkında araştırma yaptığı isimlerden bir tanesi de . Parkurlardaki başarısı ve ada hayatındaki renkli kişiliğiyle dikkat çeken kimdir? Haberimizin detaylarından Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:20 ABONE OL
Survivor Sadık Ardahan kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, mesleği ne?

Birleşme partisinin ardından heyecanın arttığı Survivor 2020, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Nefes kesen zorlu parkur yarışmaları ve ada hayatıyla televizyon izleyicilerinin her akşam ilgiyle takip ettiği yarışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise yarışmacılar. Survivor gönüllüler takımında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında araştırmalarını sürdüren programın sıkı izleyicileri Survivor Sadık kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor Sadık hakkında merak edilen soruların cevapları...

SURVIVOR 2020 SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılardan Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor.

İşte, Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...

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Survivor Sadık Ardahan kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, mesleği ne?
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