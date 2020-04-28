Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor 2020 Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği? İşte biyografisi...

Survivor 2020 yeni formatıyla yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtları merak ediliyor. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Takipçileri tarafından merakla beklenen Survivor, yeni parkurları ve ilginç yarışmaları ile izleyenlere yeniden merhaba derken Konuşması, yarışma performansı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken '' Yasin Obuz kimdir, nereli, mesleği ne?'' gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Yasin gönüllüler takımından yer alıyor. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.