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kimdir? Survivor 2020 , nereli, boyu kaç ve mesleği? İşte biyografisi...

kimdir? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dizi ve programların televizyon ekranlarında yayınlanmadığı şu günlerde Survivor 2020 izleyiciyi yeni bölümleri ile ekran başına kilitliyor. Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Yasin Obuz'un biyografisi ve hayatı ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor , kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmacılardan Barış Murat Yağcı'yla olan kavgasıyla gündeme gelen yarışmacının amatör ve profesyonel olarak futbol oynadığı biliniyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne? İşte gönüllüler takımı yarışmacısı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 21:35 ABONE OL
Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor 2020 Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği? İşte biyografisi...

Survivor 2020 yeni formatıyla yayınlanmaya devam ederken yarışmacılardan , kaç yaşında sorularının yanıtları merak ediliyor. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Takipçileri tarafından merakla beklenen Survivor, yeni parkurları ve ilginç yarışmaları ile izleyenlere yeniden merhaba derken Konuşması, yarışma performansı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken '' Yasin Obuz kimdir, nereli, mesleği ne?'' gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Yasin gönüllüler takımından yer alıyor. Peki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR? YASİN OBUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor gerek yarışmaları gerekse yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizde, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları ve yarışmacı hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

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Survivor Yasin Obuz kimdir? Survivor 2020 Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği? İşte biyografisi...
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