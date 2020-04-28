Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tutunamayanlar Çevrimiçi 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölümde neler olacak?

2.bölüm fragmanı yayında! ?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tutunamayanlar geçtiğimiz hafta yeni adı ve ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Corona virüsü nedeniyle evden yapılan çekimler doğrultusunda bu akşam ikinci bölüm yayınlanacak. yeni bölümde; Tarık, sahurda hiçbir şey yememiş, içememiş Ramazan'ın ilk gününde oruç tutmakta zorlanmaktadır. Hayatında ilk kez oruç tutan İrem ise büyük mutluluk ve merak içindedir. Ramazan hakkında sorduğu ilginç sorularla Tarık'ı zorlamaktadır. Merakla beklenen Tutunamayanlar Çevrimiçi 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizin içerisinden fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:15 ABONE OL
Tutunamayanlar Çevrimiçi 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölümde neler olacak?

Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen Tutunamayanlar yeni adıyla Tutunamayanlar Çevrimiçi 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kurulan kameralar aracılığı ile çekimlere devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Merakla beklenen Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölümde neler olacak?

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık, sahurda hiçbir şey yememiş, içememiş Ramazan'ın ilk gününde oruç tutmakta zorlanmaktadır. Hayatında ilk kez oruç tutan İrem ise büyük mutluluk ve merak içindedir. Ramazan hakkında sorduğu ilginç sorularla Tarık'ı zorlamaktadır.

İrem'in iş arayışına yardımcı olmak isteyen Tarık, İlhan ve Lütfü'ye danışır. Onların önerdiği işleri beğenmeyen Tarık, evden yapılabilecek farklı işler dener ancak başarılı olamaz.

Tarık, online oyun oynayarak internet fenomeni olmaya karar verir.

İlhan ise karantina sürecini tamamlamış, Lütfü'nün balkonuna gelmiştir. Diğer taraftan Lütfü'nün başı İmtiyaz'ın yeni verdiği görevle beladadır.

Tutunamayanlar Çevrimiçi 2. Bölüm 1. Fragman yayınlandı izle | Vİdeo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutunamayanlar Çevrimiçi 2.bölüm fragmanı yayında! Tutunamayanlar Çevrimiçi yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA