Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Yayın akışı programı! 28 Nisan Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı! TV’de bugün akşam neler var?

programı! 28 Nisan Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı! TV’de bugün akşam neler var?

Bugün sabah saatlerinden itibaren kanalların programları yine merak konusu oldu. Televizyonları başında vakit geçirecek olanlar günün dizi, film ve programlarının yayın akışını listesine bu başlık altından göz atabilecekler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hekimoğlu yeni bölüm bugün var mı, yok mu sorusunun cevabına ATV yayın akışı ve Kanal D yayın akışı programları ile ulaşabileceksiniz. Peki, 28 Nisan 2020 Salı TV’de bugün neler var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:57 ABONE OL
Yayın akışı programı! 28 Nisan Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı! TV’de bugün akşam neler var?

Corona virüsü salgınına karşı önlem olarak uzun bir süredir evlerinde kalan vatandaşlar televizyonları başında da eskine göre çok daha fazla vakit geçiriyor. Bu süre içerisinde kanalların yayın akışına göz atarak dizi, film ve programlardan haberdar olmak isteyenler doğru yerdeler. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hekimoğlu yeni bölüm bugün var mı, yok mu sorusunun cevabına ATV ve Kanal D yayın akışı programları ile ulaşabileceksiniz. İşte 28 Nisan 2020 Salı Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı

28 NİSAN 2020 ATV, KANAL D VE TÜM KANALLARIN YAYIN AKIŞI

TV'de bugün birbirinden güzel dizi, film ve yarışma programları yer alacak. Tüm kanalların yayın akışı programına sabah.com.tr'nin tv rehberi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayın akışı programı! 28 Nisan Kanal D, Show TV, Star, TV8 ve ATV yayın akışı! TV’de bugün akşam neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA