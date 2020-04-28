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filmi ne zaman çekildi? ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan fantastik türündeki filmde Gwendolyn, geçmişte sorguladığı güçlerini şimdi riskli bir kurtarma operasyonunda kullanmasını izleyeceğiz. 2016 yılında vizyona giren ve iyi bir hasılat yapan filmde aksiyon dolu sahnelere hazır olun! Yönetmenliğini Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde üstlendiği filmde Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preub gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki ne? kim?

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:57 ABONE OL
Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi? Zümrüt Yeşil filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Zümrüt Yeşil filmi için geri sayım başladı. Salı akşamını evde film keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar filmin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. 2016 Almanya yapımı filmde Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varmasıyla olayların başlamasını izleyeceğiz. Bol heyecan ve aksiyon dolu filmin başrollerinde ise Maria Ehrich ve Jannis Niewöhner gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki Zümrüt Yeşil filmi konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte fantastik türündeki film hakkında merak edilenler…

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU NE?

Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider

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Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi? Zümrüt Yeşil filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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