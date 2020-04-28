Zümrüt Yeşil filmi ne zaman çekildi? Zümrüt Yeşil filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Zümrüt Yeşil filmi için geri sayım başladı. Salı akşamını evde film keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar filmin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. 2016 Almanya yapımı filmde Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varmasıyla olayların başlamasını izleyeceğiz. Bol heyecan ve aksiyon dolu filmin başrollerinde ise Maria Ehrich ve Jannis Niewöhner gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Peki Zümrüt Yeşil filmi konusu ne? Zümrüt Yeşil filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte fantastik türündeki film hakkında merak edilenler…

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU NE?

Gwendolyn'un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon'a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon'u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider