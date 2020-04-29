Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı!

Benim Adım Melek bu akşam var mı sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çarişamba akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde; 20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Benim Adım Melek bu akşam var mı, neden yok? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı!

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI? 29 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI!

Benim Adım Melek bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizinin çekimlerine ara verilmişti. Buna göre; Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı listesine ve diziye dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.