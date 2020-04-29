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Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? ? 29 Nisan Çarşamba !

TRT 1 ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Gaziantep'de doğmuş büyümüş hatta aşık olup evlenmiş üç çocuklu bir annenin acı dolu hikayesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Yıllar önce babasının kararını hiçe sayarak yuvasını terk eden Melek, yaşadıklarını taşıyamayacak hale geldiğini, amansız bir hastalığa yakalandığında anlar. Durumu Alpay'a anlatmak için eve döndüğünde, kocasının çocukların velayetini alarak kendisinden boşandığını öğrenir ve hikaye burada başlar. Merakla beklenen Benim Adım Melek bu akaşm var mı? ? 29 Nisan Çarşamba !

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:55 ABONE OL
Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı!

sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Çarişamba akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde; 20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Benim Adım Melek bu akşam var mı, neden yok? ? 29 Nisan Çarşamba !

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI? 29 NİSAN ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI!

Benim Adım Melek bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizinin çekimlerine ara verilmişti. Buna göre; Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? listesine ve diziye dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı!
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