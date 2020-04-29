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konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Size Döneriz oyuncu kadrosu burada!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan yapım oyuncuları konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde ünlü oyuncu , , Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi türündeki yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Birçok kişi internet aracılığı ile Biz Size Döneriz konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusuna yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Biz Size Döneriz oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:49 ABONE OL
Biz Size Döneriz konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Size Döneriz oyuncu kadrosu burada!

Bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak olan bol eğlenceli yapım Biz Size Döneriz oyuncuları, konusu gibi birçok detayla merak ediliyor. Özellikle de başrollerindeki ünlü isimler göze çarparken oyuncu kadrosu içerisinde Hande Soral, Çağlar Ertuğrul ve Bestemsu Özdemir gibi isimler yer alıyor. Peki, Biz Size Döneriz konusu nedir? Biz Size Döneriz filmi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde!

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu yerli yapım Biz Size Döneriz'in başrollerini Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram paylaşıyor. Film üniversiteden yeni mezun olmuş altı gencin iş ararken hayata tutunma ve kendilerini bulma çabasını ele alıyor. 'Biz Size Döneriz' filmi, Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul'da iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor.

Yeni mezun her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını başarılı tespitlerle anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikayesini beyazperdeye taşıyor.

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI

Hande Soral

Çağlar Ertuğrul

Alican Yücesoy

Bestemsu Özdemir

Tarık Ündüz

Tuğçe Kurşunoğlu

Fırat Albayram

Özbek Kaplan

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