Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Eyvah Eyvah filmi için geri sayım başladı. Komedi türündeki filmde klarnet çalarak hayatını sürdüren Hüseyin'in yolu İstanbul'a düşmesi olayların bu süreçten sonra başlamasını izleyeceğiz. 2010 yapımı film vizyona girdiği zaman iyi bir hasılat yapmıştı. Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen'in yer aldığı filmin çekildiği yerler merak ediliyor. Daha önceden izleyenler veya bu akşam filmi tekrardan izlemek isteyenler komedi türündeki filmle kahkaha tufanı yaşayacak. Evde karantina günlerini komedi filmi izleyerek geçirmek isteyenler filmin konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki Eyvah Eyvah filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NE?

Hüseyin, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet ve Müjgan... Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy, Can Kahraman yer alıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi.