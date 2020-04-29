Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde gelinler kıyasıya rekabet ediyor. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere en yüksek ve en düşük puanları vermeye devam ediyor. Programın sıkı takipçileri '' 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Haftanın üçüncü gününde Çiğdem Hanım, verdiği puan sonrası kendisini sert eleştiren Güngör'ü aynı sertlikte uyarıyor. Güngör'ün program başında roman havası oynaması gelinler ve kaynanalar arasında eleştiriliyor. Özellikle Reyhan Hanım, Güngör'e yarışmada olduğunu hatırlatacak ders verme eylemine geçilmesi gerektiğini düşünüyor. En yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Peki 29 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 29 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklanıyor. Haberimizde, 29 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklanınca yer alacaktır.