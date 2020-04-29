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puan durumu nasıl? 29 Nisan kim?

Ekranların sevilen yarışması puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan yarışmada gelinler en lezzetli yemeği yapmaya çalışıyor. Kaynanalar tabaklardaki puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda en yüksek ve en düşük puanı alan gelin sunucu Fatih Ürek tarafından açıklanıyor. Bugün ekrana gelen bölümde Güngör, Çiğdem Hanımın puanlamasından sonra ortalığı ayağa kaldırıyor. Çiğdem Hanım, verdiği puan sonrası kendisini sert eleştiren Güngör'ü aynı sertlikte uyarıyor. Güngör'ün program başında roman havası oynaması gelinler ve kaynanalar arasında eleştiriliyor. Peki nasıl? 29 Nisan kim? Çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:02 ABONE OL
Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 29 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Kanal D'nin lezzet yarışması puan durumu ve gün birincisi belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde gelinler kıyasıya rekabet ediyor. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere en yüksek ve en düşük puanları vermeye devam ediyor. Programın sıkı takipçileri '' 29 Nisan ve gün birincisi'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Haftanın üçüncü gününde Çiğdem Hanım, verdiği puan sonrası kendisini sert eleştiren Güngör'ü aynı sertlikte uyarıyor. Güngör'ün program başında roman havası oynaması gelinler ve kaynanalar arasında eleştiriliyor. Özellikle Reyhan Hanım, Güngör'e yarışmada olduğunu hatırlatacak ders verme eylemine geçilmesi gerektiğini düşünüyor. En yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Peki 29 Nisan 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 29 Nisan kim?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Ekranların fenomen yarışması Gelinim açıklanıyor. Haberimizde, puan durumu ve gün birincisi açıklanınca yer alacaktır.

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Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 29 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?
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