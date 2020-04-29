Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik kimdir ve kaç yaşında?

Bir küs bir barışık ilişkileri olan sonrasında bir dönem ilişkilerini noktalayıp tekrar barışan Gigi - Zayn çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gigi Hadid'in hamile olduğu iddia edildi. 23 Nisan 1995 Los Angeles doğumlu olan babası Filistinli Mohamed Hadid ve annesi Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızı olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid hamile mi? Sevgilisi Zayn Malik kimdir, kaç yaşında?

GİGİ HADİD HAMİLE Mİ?

Bir dönem ilişkilerini noktalayan ve sonrasında yeniden barışan Gigi Hadid- Zayn Malik çiftinden bebek haberi geldi. İddialara göre Victoria's Secret'ın ünlü modeli Bella Hadid tam 20 haftalık hamile.

İşte tüm detaylar!