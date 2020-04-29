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hamile mi? Gigi Hadid’in sevgilisi kimdir ve kaç yaşında?

Dünyaca ünlü model ve oyuncu hamile mi sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada epey konuşulan bu iddiaların ardından gözler ve Gigi Hadid çiftine çevrildi. Corona virüsü nedeniyle kız kardeşi Bella Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile evlerinde karantina altında olan aile Gigi'nin 25.yaş doğum günününü de birlikte kutlamıştı. Ünlü bir markanın ünlü modellerinden biri olan ismin hamile olduğu iddia edilirken gözler çifte çevrildi. Buna göre; ? Zayn Malik kimdir ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:11 ABONE OL
Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik kimdir ve kaç yaşında?

Bir küs bir barışık ilişkileri olan sonrasında bir dönem ilişkilerini noktalayıp tekrar barışan Gigi - Zayn çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 'in hamile olduğu iddia edildi. 23 Nisan 1995 Los Angeles doğumlu olan babası Filistinli Mohamed Hadid ve annesi Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızı olan dünyaca ünlü model ? Sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

GİGİ HADİD HAMİLE Mİ?

Bir dönem ilişkilerini noktalayan ve sonrasında yeniden barışan Gigi Hadid- Zayn Malik çiftinden bebek haberi geldi. İddialara göre Victoria's Secret'ın ünlü modeli Bella Hadid tam 20 haftalık hamile.

İşte tüm detaylar!

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Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid’in sevgilisi Zayn Malik kimdir ve kaç yaşında?
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