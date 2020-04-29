Kuruluş Osman 19.bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları internet üzerinden "Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; Kuruluş Osman bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN 19.BÖLÜM FRAGMAN VE DETAYLARI!

Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Merakla beklenen Kuruluş Osman 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle!