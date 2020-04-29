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bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Nisan !

Çarşamba akşamlarının zirvedeki dizisi bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlara geldiği ilk günden itibaren kısa sürede sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Dizinin yeni bölüm sloganı; "Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!" oluyor. Başrolünde 'in yer aldığı ? ne zaman? 29 Nisan Çarşamba !

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:17 ABONE OL
Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Nisan ATV yayın akışı!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde; (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; ne zaman? ? 29 Nisan Çarşamba !

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI? 29 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI!

Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Buna göre; Kuruluş Osman bu akşam var mı? ? !

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Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Nisan ATV yayın akışı!
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