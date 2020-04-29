Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19.yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Nisan ATV yayın akışı!

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Başrollerinde; Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 29 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI? 29 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI!

Dizinin son bölümünde; Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmaya çalışmışlardı. Buna göre; Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 29 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı!