Nur Yerlitaş kimdir, neden öldü? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok moda programında yaptığı jüri üyeliği ile adından söz ettiren Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Gibi sorular gün içerisinde binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğan anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllı olduğu bilinen ünlü Modacının bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Peki, Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında? Nur Yerlitaş neden öldü hastalığı neydi? İşte detaylar…

NUR YERLİTAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ÜNLÜ MODACININ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU!

Televizyon ekranlarında moda programları ile adından söz ettiren sonrasında ise yakalandığı hastalık nedeniyle bir süre ekranlarda bulunmayan Yerlitaş, hastalığının ardından tedavi sürecinin iyi gittiğine dair haberler veriyordu. 27 Nisan tarihinde ise acı haberi geldi ünlü modacının. Peki, Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?