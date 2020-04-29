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kimdir, neden öldü? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ünlü modacı kimdir ve neden öldü? Gibi sorular geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü ismin ardından birçok kişi tarafından araştırılıyor. Birçok yarışma programında bulunan ve adından söz ettiren isim, Bu Tarz Benim yarışma programının ardından Nurella ismiyle de anılmaya başlamıştı. Moda dünyasını yasa boğan acı haber sonrası vatandaşlar hayatını kaybeden ünlü modacının ölüm nedenini, yaşını merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Peki, Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi? İşte moda dünyasını yasa boğan son dakika haberi sonrası detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:31 ABONE OL
Nur Yerlitaş kimdir, neden öldü? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok moda programında yaptığı jüri üyeliği ile adından söz ettiren kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Gibi sorular gün içerisinde binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğan anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllı olduğu bilinen ünlü Modacının bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Peki, Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında? Nur Yerlitaş neden öldü hastalığı neydi? İşte detaylar…

NUR YERLİTAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? ÜNLÜ MODACININ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU!

Televizyon ekranlarında moda programları ile adından söz ettiren sonrasında ise yakalandığı hastalık nedeniyle bir süre ekranlarda bulunmayan Yerlitaş, hastalığının ardından tedavi sürecinin iyi gittiğine dair haberler veriyordu. 27 Nisan tarihinde ise acı haberi geldi ünlü modacının. Peki, Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

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Nur Yerlitaş kimdir, neden öldü? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi, kaç yaşında hayatını kaybetti?
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